Sportschool, spa, schoonheidsapparatuur: de verborgen details van Poetins ‘spook’-trein

Over het privéleven van Poetin is opvallend weinig bekend. Zijn publieke imago wordt zorgvuldig onderhouden, zoals blijkt in de dagen na de muiterij van Yevgeny Prigozhin. Maar een schat aan papierwerk en foto's, exclusief verkregen door de in Londen gevestigde Russische onderzoeksgroep Dossier Center, en gedeeld met CNN, Süddeutsche Zeitung en de Duitse openbare omroepen NDR en WDR, onthult details die het Kremlin voor het publiek verborgen houdt, en de mate waarin Poetins paranoia een afgezonderd bestaan ​​heeft gecreëerd.

Dat Poetin een trein gebruikt, is bekend. Het Kremlin heeft zelf beelden vrijgegeven van vergaderingen aan boord, in een sierlijk ingerichte bestuurskamer. De inhoud van de andere 20 wagons van de trein is echter een goed bewaard staatsgeheim geweest.

Het is een opvallend gevaarte, niet erg lang, maar het wordt voortgetrokken door drie locomotieven vanwege de bepantsering van de wagons die twee keer zo zwaar zijn als normaal. Bovenop de ongenummerde treinstellen vallen de witte koepels op, waarin zich de communicatieapparatuur bevindt.

Het nieuws kwam naar buiten dat er zwaar bewaakte stations en treinrails zijn aangelegd exclusief voor deze trein. Deze zijn gelegen nabij drie residenties van Poetin: zijn landhuis Novo Ogarjovo ten westen van Moskou, zijn favoriete datsja in Valdaj en zijn zomerverblijf Botsjarov Roetsjej in de badplaats Sotsji.

Een van de onderdelen van de trein is wagennummer 021-78630, een luxe gym en spa op wielen ontworpen voor Poetin, meldt het Dossiercentrum.

Tot de veiligheidseisen behoort dat wagons, ook de schoonheidssalon met massagetafel en gezichtsverzorgingsapparaten, worden uitgerust met apparatuur die het afluisteren van gesprekken verhindert.

Ten slotte is er een betegelde badkamer met een volledig Turks stoombad en een douche.