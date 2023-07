De partner van Poetin zou vreemd gaan met een van zijn lijfwachten

Poetin kwam de vrouw tegen toen ze topsporter was. Kabaeva is een van de meest gedecoreerde ritmische gymnasten in de Russische geschiedenis. Ze begon de sport op 4-jarige leeftijd en zou uiteindelijk 21 EK-medailles, 14 WK-medailles en twee Olympische medailles winnen, waaronder goud op de Spelen van 2004 in Athene. Haar kenmerkende zet, bekend als de 'Kabaeva', hielp haar de bijnaam 'de meest flexibele vrouw van Rusland' te verdienen.

De minnares/partner van Vladimir Poetin, Alina Kabaeva, zou volgens Russische bronnen smoorverliefd zijn op een van zijn lijfwachten. Terwijl de Russische president al zijn aandacht richt op het conflict in Oekraïne vermaakt Kabaeva zich met een man uit Poetins entourage. Kanaeva Poetin zijn al jaren samen en hebben twee of drie kinderen. Uit het Telegram General SVR-account, waarvan wordt gezegd dat het wordt beheerd door een voormalig lid van de Russische inlichtingendienst, blijkt uit dat er rond de Russische president onrust is over de affaire van Kabaeva. Het kanaal zei: “Het lijkt erop dat de zaak zich al geruime tijd gaande is." Ook de Oekraïense media Obozrevatel meldt dat het hoofd van het Kremlin van deze affaire zou hebben vernomen.