Richtingenstrijd losgebroken in VVD

In de VVD is een richtingenstrijd losgebroken over eventuele samenwerking met de PVV.

Kort na de val van het kabinet en het vertrek van Rutte gingen prominenten flirten met de PVV. Zo stelde Kamerlid Brekelmans voor om de PVV als partner te gebruiken om het asielbeleid veel strenger te maken. Hij ziet zelfs wel iets in een nieuwe gedoogconstructie met de PVV om zo weer een kabinet te kunnen maken 'waar rechts zijn vingers bij aflikt'. Een paar dagen later prees de nieuwe partijleider Yesilgoz vertrekkend PVV-Kamerlid Helder de hemel in.

Meteen reageerde een paar oudgedienden, onder wie ex-partijleider Nijpels en oud-Kamervoorzitter Weisglas.

Nu heeft ook de jongerenvereniging JOVD van zich laten horen. De JOVD vindt samenwerking met de PVV een onzalig plan.

Michiel Suijker, voorzitter van de liberale jongeren, vindt dat de basisbeginselen van beide partijen te ver van elkaar af staan. Zo noemt hij het "niet oké" dat PVV-leider Geert Wilders zijn eerdere uitspraken over onder meer minder Marokkanen niet heeft teruggenomen.

Volgens hem moet de VVD dan ook "op geen enkele manier" gaan samenwerken met de partij van Wilders. Verwacht wordt dat samenwerking met de PVV een heet hangijzer wordt op het komende congres van de VVD, na de zomer