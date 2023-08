In Canada krijgt elke sigaret antirookwaarschuwing

Elke sigaret in Canada krijgt een antirookwaarschuwing. De waarschuwingen bevatten boodschappen zoals "vergif in elk trekje" en "sigaretten veroorzaken kanker", "gif in elke trek" en "sigaretten veroorzaken impotentie" . De regering wil dat het onmogelijk wordt niet te weten wat je jezelf aandoet met roken.

De maatregel, de eerste in zijn soort ter wereld, maakt deel uit van een uitgebreide reeks nieuwe tabaksregelgeving die dinsdag van kracht wordt.

“Het gebruik van tabak kost jaarlijks aan 48.000 Canadezen het leven. We ondernemen actie door als eerste land ter wereld individuele sigaretten te labelen met gezondheidswaarschuwingen”, zegt Carolyn Bennett, minister van geestelijke gezondheid en verslavingen