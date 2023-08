Mona Keijzer verlaat CDA

De populaire CDA-politica Mona Keijzer heeft haar lidmaatschap van de partij opgezegd. Dat melden ingewijden aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Volgens betrokkenen was de mogelijke kandidatuur van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor Keijzer de druppel die de emmer deed overlopen. Met name de manier waarop CDA-voorzitter Hans Huibers haar kritiek op Bruls afserveerde zou bij Keijzer in het verkeerde keelgat zijn geschoten. "Het voelt niet meer als mijn partij", zou ze hebben gezegd. "Ik heb genoeg gedaan."

Bronnen vertellen dat met name CDA-minister Hugo de Jonge een stevige lobby voor het lijsttrekkerschap van Bruls zou hebben gevoerd. Ook voorzitter Huibers zou Bruls wel zien zitten.