Ruime meerderheid D66-leden verkiest Rob Jetten tot lijsttrekker

Rob Jetten wordt de nieuwe lijsttrekker van D66. Een overtuigende meerderheid van 93 procent van de stemmende leden schaart zich achter de demissionair minister voor Klimaat en Energie. Hij had geen tegenkandidaten. Daarmee wordt hij de opvolger van vertrekkend partijleider Sigrid Kaag.

Alle D66-leden konden zich melden als kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Alleen Jetten verkreeg genoeg steunbetuigingen om zich in te mogen schrijven voor de leiderschapsstrijd. Leden konden voor of tegen zijn kandidatuur stemmen. Dat betekent dus ook dat 7 procent zich hiertegen heeft uitgesproken.

De steun "geeft grote energie voor de campagne", zegt Jetten in een reactie. "We hebben de unieke kans om het land te verenigen en problemen op te lossen waar jaar na jaar veel over is gezegd maar weinig aan is gedaan."

Partijvoorzitter Victor Everhardt zegt "veel vertrouwen" te hebben in de nieuwe lijsttrekker. "Rob is het ervaren gezicht van de nieuwe generatie. Hij brengt de nieuwe energie waar Nederland zo naar snakt."

Eerder was Jetten al fractievoorzitter voor de partij. Die rol nam hij over van Alexander Pechtold, die de partij twaalf jaar had geleid. Twee jaar later stelde Jetten zich evenwel niet kandidaat als lijsttrekker om plaats te maken voor Sigrid Kaag. Tijdens de formatie was hij haar secondant, om vervolgens te worden benoemd tot de eerste klimaatminister in de geschiedenis.

Als Kamerlid profileerde Jetten zich ook al op het thema klimaat en dat blijft hij doen. In een interview met het AD sprak de politicus eerder de ambitie uit om de economie te vergroenen en de energierekening omlaag te brengen.

In Den Haag is sprake van een grote wisseling van de wacht na de val van het kabinet. Behalve Sigrid Kaag en premier Mark Rutte heeft onder meer partijleider Wopke Hoekstra van het CDA laten weten uit de politiek te stappen. Zijn opvolger wordt maandag bekendgemaakt.