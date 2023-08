Beelden van tientallen gewonde Russische soldaten die onder een loden zon op het tarmac wachten op een vlucht naar Moskou, veroorzaken beroering op sociale media. De soldaten doen hun beklag dat aan hun lot worden overgelaten en behandeld worden “als vee”.

An aerodrome runway and scorching sun are perfect conditions for wounded Russian soldiers to relax. pic.twitter.com/sLPMbjR8Wm