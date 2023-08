Nieuwe CDA-leider Bontenbal zet zich af tegen VVD en D66

Het CDA verschilt "fundamenteel" van progressieve en liberale partijen, zegt de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal in zijn eerste toespraak. Het beleid van "ik-partijen", waarmee hij doelt op onder meer VVD en D66, werkt voor de meeste mensen niet, aldus Bontenbal.

De verenigingsraad van het CDA stemde maandag unaniem voor de kandidatuur van Bontenbal. Het Rotterdamse Kamerlid moet het in zwaar weer verkerende CDA een toekomst geven.

Bontenbal zelf heeft daar vertrouwen in, zegt hij. "Mijn CDA is een wij-partij, in de tijd waarin het ik-tijdperk op zijn einde loopt". Progressieve en liberale partijen zetten het individu voorop, terwijl het CDA een sterke samenleving wil. Bontenbal nam daarmee afstand van VVD en D66, met wie zijn partij jarenlang in het kabinet zat. Hij benadrukte dat zijn partij vanuit het midden politiek wil voeren, maar noemde de visie van de partij ook sociaal en conservatief.

Bontenbal volgt minister Wopke Hoekstra op, die recent aangaf niet door te willen als lijsttrekker van het CDA. Veel grote partijen gaan met een nieuwe lijsttrekker de verkiezingen in. Ook Kamerlid Derk Boswijk had zich kandidaat gesteld, maar hij steunt - evenals veel CDA-prominenten - de kandidatuur van Bontenbal. De partij werd de afgelopen jaren geplaagd door interne ruzies en slechte verkiezingsuitslagen. Ook de afgelopen tijd was er veel intern gedoe. Partijvoorzitter Hans Huibers stapte op vanwege kritiek op het proces in de aanloop naar de presentatie van de nieuwe lijsttrekker.

De nieuwe partijleider Bontenbal benadrukte maandag dat het tijd is voor een nieuwe politieke generatie. Hij zegt te hopen dat de campagne niet op de persoon, maar op de inhoud wordt gevoerd. "Niemand wordt groter door op een ander te gaan staan", zei hij.