Johan en de mannen van VI kiezen voor Dilan Yesilgöz en de VVD

Caroline van der Plas had gisteren een rotavond. Ze heeft erg haar best gedaan om in het gevlij te komen bij Johan Derksen en zijn mannen. Tenslotte kijken dagelijks een miljoen potentiële kiezers naar VI. Maar al op de eerste avond van het nieuwe seizoen kozen de programmamakers kleur. Ze gaan stemmen op Dilan Yesilgöz van de VVD. Derksen: "Kijk, Dilan is voor een heel groot publiek heel erg aanvaardbaar, want ze is vrouw, ze is Turks-Koerds, ze is helaas niet lesbisch – dat was beter geweest. Dat zijn allemaal voordelen. Geef haar het voordeel van de twijfel, want als minister van Justitie heeft ze geen fouten gemaakt, vind ik.” Dus BBB wordt het niet. Johan: “Nou, de BBB, daar stem je op als proteststem, maar ik ken niet eens het partijprogramma van de BBB.”

Rene van der Gijp: René: “Ik vind Dilan goed. Ik vind haar een prima uitstraling hebben.”