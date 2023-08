‘Krankzinnige’ uitspraken Sarkozy over Oekraïne: ‘Hij lijkt een Russische influencer’

Oud-president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy, heeft voor opschudding gezorgd in zijn eigen land én in Kyiv door te pleiten voor een 'neutraal' Oekraïne. Experts stellen dat Sarkozy moet worden beschouwd als een 'Russische influencer'.

Sarkozy zei in Franse krant Le Figaro: “De Oekraïners zullen willen heroveren wat hen ten onrechte is afgenomen. Maar als ze daar niet volledig in slagen, zal men moeten kiezen tussen een bevroren conflict of een uitweg via referenda in de bezette gebieden onder streng toezicht van de internationale gemeenschap.”

Over de geannexeerde Krim zei de oud-president: “Elke terugkeer naar hoe het vroeger was, is een illusie. Er zal een onbetwistbaar referendum nodig zijn om de huidige stand van zaken te bekrachtigen.” Sarkozy noemde Poetin ook 'niet irrationeel' en vindt dat Oekraïne 'neutraal' moet blijven. “Rusland is een buurland van Europa en zal dat altijd blijven. Diplomatie, discussie en gesprekken blijven de enige manier om een aanvaardbare oplossing te vinden. Zonder compromis is niets mogelijk.”

Politici en experts vinden de uitspraken van Sarkozy 'beschamend'. “Sarkozy moet worden beschouwd als een Russische influencer” zei Julien Bayou, een parlementslid van de Groene Partij, die het interview “krankzinnig” en “schokkend” noemde.

Ook Guy Verhofstadt was kritisch op X, voorheen Twitter. “Lachen of huilen? De heer Sarkozy herinnert ons aan de tragische fouten gemaakt door sommigen van het Europese politieke establishment die ons gebracht hebben waar we nu zijn. Poetins Rusland is een terroristische staat. Oekraïne verdedigt ons allemaal en hoort thuis in de EU en de NAVO!”