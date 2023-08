Iedereen wil de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, maar waar staat hij eigenlijk voor?

Wat al rondzong in de wandelgangen en de rest van het land, gaat gebeuren: Pieter Omtzigt start zijn eigen politieke partij, Nieuw Sociaal Contract genaamd. De weggepeste ex-CDA'er verdiende zijn sporen door de toeslagenaffaire bloot te leggen, maar wat vindt de politicus, die 'ze' het liefst een 'functie elders' hadden gegeven, verder nog?

Ten eerste is hij rechtser dan je misschien denkt. Hij werd eerder niet voor niets in verband gebracht met de BBB van Caroline van der Plas, die hem graag op haar kieslijst had gehad. Omtzigt is dan ook een sterke vertegenwoordiger van de regio. Hij woont nog in Enschede en maakte ook daar gisteren bekend dat hij een partij begint. Wat de stikstofproblematiek betreft, is Omtzigt tegen het verplicht uitkopen van boeren, maar de wetenschapper erkent wel dat te veel stikstof een probleem is voor de natuur en dat daar iets aan moet gebeuren.

Op immigratiegebied stemt Omtzigt graag mee met moties van bijvoorbeeld JA21 om immigranten buiten de Europese Unie op te vangen. Hij is ook kritisch op het functioneren van de EU en dan met name de euro en wil landen strenger houden aan de begrotingsregels.

Op binnenlandse thema's is het Kamerlid dan weer veel linkser. Een van zijn speerpunten voor de komende verkiezingen is een betere bestaanszekerheid voor iedereen. De overheid moet meer geld uitgeven aan voedsel, energie, wonen, onderwijs en zorg. Vooral voor gezinnen met kinderen wil hij het leven betaalbaarder maken.

'Een soort goede fee'

Verder is er nog weinig duidelijk over zijn verkiezingsprogramma. Wel hebben inmiddels enkele oud-CDA'ers zich bij hem aangesloten. Of hij echt die 46 zetels uit de peilingen gaat halen, lijkt onwaarschijnlijk, ook volgens hemzelf.

"Pieter is een belofte, een soort goede fee, die boven de markt hangt”, zegt onderzoeker Peter Kanne van I&O Research daarover in De Telegraaf. "Maar nu hij zijn eigen partij begint, moet Omtzigt concreet worden. Met een programma, een kandidatenlijst. Een deel van de kiezers zal dan denken: ’Oh, wacht even, dan haak ik toch af’. Ik voorzie dat geen enkele partij in Nederland de komende verkiezingen 46 zetels behaalt, ook Omtzigt niet.”