Wat kunnen de Oekraïners met onze oude F-16’s?

President van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, bracht dit weekend niet voor niets een bliksembezoek aan ons land: de F-16's zijn binnen. Samen met Denemarken gaat Nederland tientallen van de oude gevechtsvliegtuigen leveren aan de Oekraïners.

Defensie-expert Frederik Mertens spreekt in De Telegraaf van een "beperkt aantal relatief oude westerse vliegtuigen." Dat betekent zeker niet dat Oekraïne er niets mee kan. "Russisch media zullen alles doen om rond te bazuinen dat de glorieuze VKS – de Russische luchtmacht – de F-16’s binnen de kortste tijd uit de lucht en van de bodem zal vegen”, stelt de strategisch analist van The Hague Center for Strategic Studies (HCSS). "Waarom ze dit tot nu toe niet hebben weten te doen met de oude en langzamerhand opgebruikte vliegtuigen die de Oekraïense luchtmacht al tot zijn beschikking heeft, wordt maar even vergeten.”

Zwakke luchtmacht

De kans is volgens Mertens klein dat het gros van de vliegtuigen zomaar uitgeschakeld wordt. "Dan zouden de Oekraïners ze heel dom moeten inzetten en de Russen een berg geluk aan hun kant moeten hebben.” En op dit moment zijn beide landen niet bijster krachtig in de lucht. "Beide landen zijn niet in staat om voor offensieve operaties goed gebruik te maken van de luchtmacht. De Oekraïners hebben hun luchtverdediging ongelooflijk goed in stelling weten te brengen. Maar de Oekraïense luchtmacht is op zijn beurt veel te zwak om de Russische luchtmacht, met veel meer en betere toestellen, aan te vallen.”

Toch kunnen ze met de F-16's wel degelijk een vuist maken, meent de expert. "Met gerichte, goed uitgedachte aanvallen zullen de Oekraïners zeker effectief zijn. Denk hierbij aan het jagen op vijandelijke luchtafweersystemen, waarbij F-16’s een enorm verschil kunnen maken. Of aan het gebruiken van westerse kruisraketten, waarbij we ook direct maritiem kunnen denken, omdat de combinatie van de F-16 en Harpoon het leven voor Russische oppervlakteschepen opeens heel veel gevaarlijker zal maken.”