Welke partijen hebben het meest te vrezen van partij Omtzigt?

Pieter Omtzigt staat met zijn partij Nieuw Sociaal Contract op meer dan 40 zetels in de peilingen. Die zetels moeten ergens vandaan komen, dus wie gaat er verliezen? Uit een korte peiling van onder meer RTL Nieuws blijkt dat vooral de SP en de BBB moeten vrezen.

Meer dan de helft van de kiezers die de afgelopen twee maanden zeiden op de BoerBurgerBeweging (BBB) te stemmen, overweegt over te stappen op Nieuw Sociaal Contract (NSC). Bij de SP denkt iets minder dan de helft aan een stem op Omtzigt. JA21 zou zomaar 42 procent van zijn kiezers kwijt kunnen raken. En voor PVV en CDA dreigt een verlies van een derde van de stemmen.

Opiniepeiler van RTL Nieuws Gijs Rademaker denkt dat er een ‘aardverschuiving’ kan ontstaan, zegt hij in het AD: "Vanwege het feit dat zeker tien procent al zegt zeker op Omtzigt te gaan stemmen, terwijl er nog geen eens een programma is.’’

Opiniepeiler Peter Kanne van I&O Research weet in ieder geval zeker dat weinig partijen blij zijn met de komst van NSC. "Dit is rampscenario nummer één voor velen. Zowel links als rechts van Omtzigt krijgen partijen daar last van. Uit eerder onderzoek weten we dat BBB, PvdA-GroenLinks, VVD, PVV, SP en Volt er last van kunnen hebben, eigenlijk blijft alleen SGP stabiel.’’