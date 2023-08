Caroline van der Plas (BBB) zakt door het ijs bij simpele vraag in Op1

Het nieuwe talkshowseizoen is gisteravond losgebarsten, en dat levert direct alweer interessante televisie op. Het grote nieuws is natuurlijk de oprichting van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt. Waarom zouden kiezers eigenlijk nog op de BoerBurgerBeweging moeten stemmen?

Lijsttrekker Caroline van der Plas (BBB) vertelt in Op1 dat ze blij is dat Omtzigt meedoet met de verkiezingen. “Een heleboel mensen denken dat ik verdrietig ben en dat NSC ons veel zetels gaat kosten, maar dat is helemaal niet zo. Het gaat erom hoe het met Nederland verder gaat. En iemand als Pieter Omtzigt heb je gewoon keihard daarvoor nodig”, zegt Van der Plas.

Geen inhoudelijke standpunten

Hierna krijgt ze de simpele vraag waarom mensen dan toch voor de BBB moeten kiezen in het stemhokje en niet voor Omtzigt. Een heel ongemakkelijk antwoord volgt. Ze lijkt zelf ook geen idee te hebben en weet geen enkel inhoudelijk standpunt van haar partij te benoemen.

Hele gezellige vrouw

“Ja, dat is een goede vraag. Wij zijn poten in de klei-mensen, handen uit de mouwen-mensen. Wij hebben een stabiele, gevestigde partij; daar zal Pieter ongetwijfeld ook mee komen. Ja weet je, ik vind het lastig om te zeggen. Ik ben een hele gezellige vrouw, dat is altijd leuk. Nee, maar even serieus. Mensen moeten gewoon de partij kiezen die het beste bij ze past”, aldus Caroline van der Plas.

Bekijk hier de beelden terug: