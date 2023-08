Aanslag op Prigozjin komt waarschijnlijk uit het Kremlin, maar er zijn andere scenario’s mogelijk

Het lijkt klip en klaar: Jevgeni Prigozjin is door Poetin uit de lucht geschoten, omdat de Wagnerbaas op 23 juni met zijn leger in opstand kwam en optrok richting Moskou. Toch stellen experts in De Telegraaf dat er ook nog andere opties zijn.

"Er deden al een tijdje scenario’s de ronde waaruit moest blijken dat Prigozjin het niet zou overleven”, zegt André Gerrits, Ruslandkenner en professor internationale studies aan de Universiteit Leiden, in de krant. Want de opstand was verraad. "En verraad is in de ogen van de Russische president Poetin het allerergste”, zegt Gerrits.

Maar hoe ging de aanslag in zijn werk. "Sommige Russische kanalen op berichtendienst Telegram spreken over een aanslag met luchtafweer”, aldus Joris Van Bladel, expert Russische militaire en strategische cultuur aan het Egmontinstituut. "Dan kijk je natuurlijk naar het Kremlin of het Russische ministerie van Defensie, dat een machtsstrijd voerde met Prigozjin. Nog een vreemd element: de civiele autoriteit die het ongeval meedeelde gaf meteen prijs dat Prigozjin op de passagierslijst stond. En dat doen ze zonder dat zijn lichaam is gevonden.”

Daarom zou het ook een ongeluk kunnen zijn”, aldus Van Bladel. "Wat er ook van waar is: het is vrijwel zeker dat Moskou het zo zal spinnen. Zij zullen daarin volharden, zelfs als op termijn al het bewijs op een aanslag wijst. Hoe grof ook, een vliegtuigcrash kan je gemakkelijk op een ongeval laten lijken. Er zijn al te veel mannen uit het raam gevallen en vergiftigd met polonium. Dat zou pas opzichtig zijn.”

Onmacht

Ruslandexpert Ria Laenen denkt nog aan een andere gang van zaken. "Een scenario is dat het toch geen order uit het Kremlin is, maar een aanslag van boze huurlingen die zich tegen Prigozjin hebben gekeerd. Er zijn veel fracties die met elkaar concurreren.”

"Als de aanslag is in opdracht van het Kremlin, dan is dit eerder een teken van onmacht dan van macht”, vindt Laenen. "Een leider vol zelfvertrouwen hoeft niet naar zulke maatregelen te grijpen. Die kan zijn autoriteit op andere manieren laten gelden. Dat soort zelfvertrouwen is Poetin kwijtgeraakt.”