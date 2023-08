Bizar veel mensen hebben vertrouwen in Omtzigt. Terwijl niemand weet waar hij voor staat

Maar liefst vier op de vijf kiezers heeft vertrouwen in Pieter Omtzigt als politicus. Ter vergelijking: in CDA-leider Wopke Hoekstra had op het eind nog maar een kwart van de CDA-stemmers vertrouwen. En dat zijn dus ook nog kiezers uit de eigen achterban, voor Omtzigt geldt dat vertrouwen voor mensen uit alle politieke windrichtingen.

Het vertrouwen in de Tukker is het grootst in Groningen, gevolgd door Overijssel, Flevoland en Noord-Brabant. Drenten en Limburgers hebben relatief het minste vertrouwen in hem, al is er daar ook nog altijd steun van een ruime meerderheid, zo blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, waarover het AD schrijft.

Het vertrouwen ligt wel iets lager dan toen Omtzigt uit het CDA stapte, maar toen lag de Toeslagenaffaire nog vers in ieders geheugen. Bovendien zijn het nog altijd cijfers die veel politiek leiders bij hun eigen kiezers niet eens halen. En dat terwijl niemand nog weet waar de partijleider van Nieuw Sociaal Contract precies voor staat.