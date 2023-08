Mugshot van Trump: voor het eerst ooit Amerikaanse president op politiefoto

Als een echte crimineel werden er vingerafdrukken van Donald Trump genomen. Van de oud-president van de VS werd ook zoals dat hoort een mugshot gemaakt. Niet eerder verscheen er een politiefoto van een Amerikaanse president.

Trump wordt in de Amerikaanse staat Georgia met achttien medeverdachten vervolgd voor pogingen om zijn nederlaag terug te draaien na de presidentsverkiezingen van 2020.

"Een trieste dag voor Amerika", noemde Trump zijn strafrechtelijke vervolging waarvoor hij zich donderdag plaatselijke tijd moest melden bij de gevangenis in Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia.

Bij een mugshot en vingerafdrukken hoort ook een gevangenenummer. In Trumps geval is dat P01135809. Hij bleef maar kor in Fulton County Jail. Na twintig minuten keerde hij weer terug naar het vliegveld. Daar zei hij tegen verslaggevers dat wat had plaatsgevonden "een aanfluiting van het recht" was. "Ik heb niets verkeerd gedaan, en iedereen weet het." Ook noemde hij zijn vervolging "inmenging in de verkiezingen."