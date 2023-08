Nog steeds snapt Hugo de Jonge niet wat er mis is met zijn grap over Lucille Werner

Sorry seems to be the hardest word, dat geldt zeker voor Hugo de Jonge, die bij Humberto de kans kreeg om zijn excuses aan te bieden voor een uiterst flauw grapje over Lucille Werner, dat hij eerder maakte. Hij vond de ophef daarentegen maar overdreven.

Vorige week vertelde de woonminister aan verslaggever Jaïr Ferwerda over zijn herinneringen aan Lucille Werner die uit de Tweede Kamer vertrekt. Toen er een auto aankwam, trok Ferwerda De Jonge naar voren, zodat hij niet werd aangereden. De reactie van de minister: "Dank je wel voor het behoeden voor het overrijden, anders was ik ook met een beperking geëindigd”, verwijzend naar Werner die slecht ter been is.

Bij Humberto aan tafel werd toen verbijsterd gereageerd. De Jonge werd een 'gekke man' genoemd en Werner zelf was ook not amused. Nu heeft De Jonge daarover, opnieuw tegen Jaïr Ferwerda, gezegd: "Gewoon een grapje, niet meer van maken dan dat.” Spijt heeft De Jonge niet. "Als je van grapjes al spijt moet krijgen, dan wordt het allemaal wel heel erg ingewikkeld. Nee, een onschuldig grapje. En we gaan weer gewoon aan het werk.”

"Oh, oh, oh”, was de reactie bij Humberto aan tafel. Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf vindt dat De Jonge sorry had moeten zeggen. "Dat je niet gewoon in staat bent om te zeggen: ‘Het was gewoon een onhandige uitspraak van me. Dit had ik niet moeten doen’.” Een ander reageert: "Ja, dan is dit voorbij. Nu is het nog steeds niet voorbij. Het is ongelooflijk.”