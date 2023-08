Republikeinse Congresleider McConnell verstijft wederom na simpele vraag

De Republikeinse partijleider Mitch McConnell (81) klapte voor de tweede keer in korte tijd volkomen dicht tijdens een persconferentie. De leider van de Amerikaanse Senaat bleef 40 seconden stil voor zich uitkijken nadat een journalist hem vroeg of hij zich opnieuw verkiesbaar ging stellen.

Hetzelfde gebeurde vorige maand bij zijn wekelijkse persconferentie in de Senaat. McConnell werd weggevoerd en kon even later de bijeenkomst hervatten. Het is onduidelijk wat er aan de hand is met McConnell, maar de vragen over zijn gezondheid en geschiktheid als politiek leider worden steeds luider.

Tijd om met pensioen te gaan

In maart liep McConnell een hersenschudding en een aantal gebroken ribben op bij een val. Na een ziekenhuisopname en revalidatie keerde hij in april terug in de Senaat, maar hij is later nogmaals gevallen volgens Amerikaanse media. De man had als kind polio en loopt daardoor wat moeilijk.

Door deze incidenten laait de discussie over de hoge leeftijd van belangrijke Amerikaanse politici weer op. Als president Biden wordt herkozen, is hij 82. Zijn populaire tegenstander Trump is slechts drie jaar jonger.