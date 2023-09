Het kabinet gaat op Schiphol geen nachtvluchten en privéjets verbieden. Ook heeft het zijn oorspronkelijke krimpplan afgezwakt: de luchthaven hoeft niet terug naar 440.000 vluchten per jaar. In plaats daarvan wordt het maximum 452.000 vluchten per november 2024. Dat heeft het demissionaire kabinet besloten, melden ingewijden aan de Volkskrant.

Sinds vorige zomer eist het kabinet dat Schiphol een maatje kleiner wordt. De luchthaven mag op termijn geen 500.000 vluchten per jaar meer uitvoeren vanwege de geluidsoverlast voor omwonenden. Schiphol moest in twee stappen krimpen: eerst terug naar 460.000 vluchten en dan naar 440.000 vluchten.

Het besluit was een forse trendbreuk: Den Haag had de luchtvaart juist decennialang ruim baan gegeven. Na twee potjes juridisch armworstelen tussen vliegmaatschappijen en het kabinet trok het kabinet aan het langste eind. De rechter oordeelde in juli dat het kabinet de luchthaven mag laten krimpen naar 460.000 vluchten.