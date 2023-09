Hebben Nederlanders zin in Mona Keijzer?

Mona Keijzer is de langverwachte premierskandidaat van de BoerBurgerBeweging (BBB). De partij maakt daarmee een behoorlijke ruk naar rechts, zeker als je de overstappers van JA21 meerekent. Heeft Nederland daar trek in?

RTL Nieuws peilde het eigen panel. De panelleden omschrijven de Volendamse als betrouwbaar en als iemand met een sterke eigen mening. Ze vragen zich af of de politica, die bijvoorbeeld fel tegen de coronapas was, wel een teamspeler is. Toch geeft 37 procent aan wel vertrouwen in haar te hebben. Daarmee is het vertrouwen in haar kleiner dan in BBB-frontvrouw Caroline van der Plas (55 procent), Dilan Yeşilgöz (49 procent) van de VVD en Pieter Omtzigt (69 procent). Keijzer scoort wel beter dan PvdA-GroenLinks-lijsttrekker Frans Timmermans (24 procent) en PVV-leider Geert Wilders (29 procent).

Onder potentiële BBB-stemmers is het vertrouwen met 71 procent nog veel groter. Daarbij geldt: hoe rechtser de kiezer, hoe meer vertrouwen in Mona Keijzer. Slechts 25 procent van de kiezers denkt overigens dat de rechtse tante een goede premier zou zijn, maar daarmee scoort ze twee keer zo goed als Van der Plas zelf. Yeşilgöz is aanzienlijk populairder met 42 procent die haar wel ziet zitten als premier.