Tunesië-deal is tot nu toe mislukking, Italië beleeft drukste migratiemaand in jaren

Het laatste internationale kunststukje van Mark Rutte, de deal met Tunesië, is mislukt. Er komen niet minder, maar meer vluchtelingen via Tunesië naar Europa. De deal bestaat er uit dat Tunesië veel geld krijgt als het land tegengaat dat Afrikaanse vluchtelingen via Tunesië naar Europa gaan.

In augustus kwamen er meer dan 25.000 mensen over zee naar Italië, van wie veruit het grootste deel uit Tunesië naar het mini-eilandje Lampedusa overstak. Daarmee is augustus de drukste maand sinds oktober 2016, toen er tijdens de Syrische vluchtelingencrisis ruim 27.000 mensen naar Italië kwamen.

Ook op jaarbasis zijn de aantallen uitzonderlijk. In de eerste acht maanden van dit jaar kwamen er ruim 114.000 mensen per boot naar Italië. Wederom is dat het hoogste aantal sinds 2016, en het zijn bijna twee keer zoveel aankomsten als tijdens dezelfde periode vorig jaar (58.000).

De deal heeft tot dusver dus het tegendeel bereikt van wat de bedoeling van Rutte c.s. was.