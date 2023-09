Nieuwe leider van Finse sociaaldemocraten onder vuur door naaktfoto met Hitlergroet en pistool

De nieuwe leider van de Finse Sociaaldemocratische Partij Antti Lindtman (41) is in opspraak geraakt door een jeugdfoto, waarin hij naakt met een bivakmuts en kerstmuts op de foto staat, samen met vier anderen. Twee van hen brengen de Hitlergroet en een ander houdt een pistool vast.

Lindtman is de opvolger van oud-premier Sanna Marin, die in 2019 als jongste vrouwelijke premier ter wereld aan het roer kwam te staan van het Scandinavische land. De foto's dateren van kerst 2000, toen hij als achttienjarige op een wild kerstfeest paradeerde.

'Foto was bedankje voor vrijwilligers'

”Ze zijn genomen als bedankje voor diegenen die ons geholpen hebben bij het maken van een korte film”, zei hij tegen de krant Iltalehti. Het is niet duidelijk of Lindtman zelf ook de Hitlergroet heeft gebracht, maar hij stelt wel dat zijn vrienden 'duidelijk te ver waren gegaan bij het poseren'. “Ik was toen geen nazi-sympathisant en dat ben ik nu ook niet”, aldus Lindtman.

Ondertussen is Mikkel Näkkäläjärvi (33) verkozen als partijsecretaris. Hij is in het verleden veroordeeld voor het samen met vrienden inbreken in een huis, waarna ze een kat en haar kittens onderspoten met verf en doodsloegen in het bos.