CDA denkt dat de boeren zelf minder gaan vervuilen

In het nieuwe programma van het CDA kiest de partij duidelijk voor de boeren. De partij wil dat de overheid ophoudt de landbouwsector te dwingen op te houden met vervuilen. Zo wil het CDA de landbouwsector de leiding geven bij het terugdringen van stikstof. En dat proces mag tot zeker 2035 duren.

Ook bij het terugdringen van gif en mest in het water wil het CDA de boeren niet van bovenaf lastigvallen. Het water is vervuild en moet schoner, schrijft het verkiezingsprogramma. Van het CDA krijgen boeren in die aanpak veel vrijheid. "Het CDA gaat niet voorschrijven hoe die kwaliteit verbeterd kan worden; dat weten agrariërs zelf veel beter."

Het programma kent tien prioriteiten. Naast bestaanszekerheid, gemeenschapszin zet het CDA in op doorgaan met bouwen van woningen, investeren in de regio, een groene industriepolitiek en een ander integratiebeleid voor nieuwkomers.

Er zijn enkele opvallende punten. Zo keert de partij zich tegen opening van luchthaven Lelystad. Verder is voor de wolf in Nederland geen plaats. Dat dier moet worden "verdreven". Verder wil het CDA geen rekeningrijden op het platteland.