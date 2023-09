Kim Jong-un reist met zijn gigantische trein inclusief duizenden beveiligers naar Rusland

Volgens de Amerikanen tuft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un komende week met zijn extravagante, zwaar bepantserde trein richting Vladivostok om Poetin te ontmoeten. De grote leider hoopt flink te verdienen aan de oorlog in Oekraïne door troepen en wapens te leveren aan Rusland.

Het Witte huis bevestigt dat er sterke aanwijzingen zijn voor de ontmoeting in de oostelijke havenstad, die maar 130 kilometer van de Noord-Koreaanse grens ligt. Er staat een internationaal economisch forum op het programma van 10 tot 13 september in Vladivostok, waarbij de beide leiders op de gastenlijst zouden staan.

Meer dan een beleefdheidsvisite

“Dit is meer dan een beleefdheidsvisite”, zegt Koreakenner Remco Breuker van de Universiteit Leiden tegen het AD. “Dit doet hij waarschijnlijk alleen als Noord-Korea een meer dan goede deal uit het vuur kan slepen. Voor zover we weten is hij sinds de coronacrisis niet meer naar het buitenland geweest. In februari 2019 ontmoette hij de Amerikaanse oud-president Donald Trump in de Vietnamese hoofdstad Hanoi en een paar maanden later was Kim ook in Vladivostok om Poetin de hand te schudden. Sindsdien is er geen officieel internationaal bezoek meer geweest, dus het zegt genoeg over het belang van deze reis.”

Kim's vader, Kim Jong-il, gebruikte de speciale groene trein met gele streep ook al om naar het buitenland te reizen, maar ook voor decadente feesten met dure drank, karaoke en damesbezoek. Er is genoeg ruimte voor een flinke fuif, want het geheel bestaat uit liefst 90 treinwagons. Door de zwaarte van de bepantsering heeft het voertuig een maximumsnelheid van zo'n 60 kilometer per uur.

Duizenden bewakers

“Kim Jong-un hoeft niet zo ver te reizen, Vladivostok ligt op 130 kilometer van de Noord-Koreaanse grens. De beveiliging zal extreem zijn, je moet eerder denken aan duizenden dan aan honderden bewakers. Ze zijn altijd bang dat er dna-materiaal van de leider in verkeerde handen valt, want stel je voor dat er dan genetische aandoeningen worden getraceerd. Alles zal dan ook zeer grondig worden schoongemaakt”, legt Breuker uit.