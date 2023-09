VVD zet 7 vrouwen in top 10-lijst kandidaten

De VVD gaat de verkiezingen in met zeven vrouwen in de top tien. Achter aanvoerder Dilan Yesilgöz vormen fractievoorzitter Sophie Hermans (2) en vicefractievoorzitter Bente Becker (3) de voorhoede van de liberale lijst, melden bronnen aan De Telegraaf. De eerste man achter de vrouwelijke top 3 is staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie) op vier, met in zijn kielzog alweer een vrouw: de geplaagde stikstofminister Christianne van der Wal staat op vijf.

Kamerlid Ruben Brekelmans mag de zesde plek bekleden en zijn collega Eelco Heinen de zevende plek. Beide heren gelden als talenten van de fractie, waarbij Brekelmans zich de afgelopen tijd op asielbeleid profileerde en Heinen op Financiën. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) staat op acht.

Plaats negen op de VVD-lijst is voor Kamerlid Roelien Kamminga, die voor de VVD veel werk achter de schermen van de Tweede Kamer zou hebben verzet. Op plek tien staat de kersverse onderwijsminister Mariëlle Paul. Zij volgde de afgetreden Dennis Wiersma in juli op toen het kabinet al demissionair was.