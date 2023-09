OM door het stof om onterechte waarschuwingen na klimaatprotest

Zeven mensen hebben ten onrechte een brief gekregen waarin stond dat ze aanwezig waren bij een demonstratie van klimaatactivisten op Schiphol. Het Openbaar Ministerie heeft ze donderdag excuses aangeboden voor deze "misstap" en verwijdert hun persoonsgegevens. Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Corien Fahner noemt de gemaakte fouten "verontrustend".

Naar nu blijkt, heeft het OM ook nog een 35-jarige man uit het Drentse Beilen ten onrechte ervan beschuldigd dat hij zich aan een vliegtuig had vastgeketend. Dat bleek iemand anders. De man die het OM in eerste instantie wilde vervolgen, had het terrein van de luchthaven verlaten toen de marechaussee daartoe opriep. Nu dat duidelijk is, wordt de zaak geseponeerd.

De fouten zijn terug te voeren op de manier waarop de Koninklijke Marechaussee achteraf heeft geprobeerd de identiteit te bepalen van demonstranten die op 5 november vorig jaar protesteerden op Schiphol. Bij die demonstratie werden enkele honderden mensen aangehouden. "Het merendeel van hen wilde zich niet identificeren, of had maatregelen genomen om hun identificatie te bemoeilijken", aldus het Openbaar Ministerie. De marechaussee, die verantwoordelijk is voor de beveiliging op Schiphol, keek daarna onder meer op sociale media om de demonstranten te achterhalen. De dienst gaat nu onderzoeken hoe dat mis kon gaan.

In totaal kregen 175 mensen een waarschuwingsbrief na het protest. Acht mensen zeiden volgens het OM dat dit onterecht was en dat ze geen deel uitmaakten van de demonstratie. Zeven van hen hebben nu gelijk gekregen, het onderzoek naar de achtste loopt nog.

Justitie benadrukt dat het "grote waarde" hecht aan de kwaliteit van de opsporing. Daar moet elke burger op kunnen vertrouwen. "Het OM betreurt dat het hier niet goed is gegaan en zal er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen."

Het identificatieproces wordt "opnieuw bekeken". Daarover hadden meerdere betrokkenen die nu definitief zijn vrijgepleit al hun grote verbazing geuit. "Ze lieten een foto zien van een vrouw op wie ik in de verste verte niet lijk", vertelde bestuurskundige Kirsten Verdel, een van de ontvangers van de onterechte waarschuwing, daar eerder over. Het verwijderen van haar persoonsgegevens was voor Verdel een belangrijk punt.