D66 wil deadline voor Tata Steel: groen in 2030 of dicht

D66 wil dat Tata Steel in 2030 sluit als het concern dan nog steeds staal produceert met fossiele energie. Een deadline moet het bedrijf dwingen bijtijds te vergroenen. Dat schrijft Het Parool zaterdag.

De regeringspartij pleit voor 'een stok achter de deur' als vervuilende bedrijven niet snel genoeg overschakelen op andere energiebronnen. Doen ze dat niet, dan moeten ze dicht, zo schrijft D66 in een industrienota die zaterdag verschijnt.

Het huidige (demissionaire) kabinet met Rob Jetten als minister voor Klimaat en Energie, heeft al het nodige in gang gezet om afspraken te maken met de bedrijven die veel CO2 en stikstof uitstoten. In 2030 moeten zij fors minder uitstoten. In de tussentijd moeten zij op zoek naar alternatieven, zoals zon- en windenergie. Als D66-lijsttrekker wil Jetten een stapje verder, zegt hij. Want afspraken zonder sancties zijn niet genoeg.