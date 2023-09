Oud-Kamerlid PVV moet deel salaris vijf jaar na dato terugbetalen

Oud-Kamerlid Karen Gerbrands (PVV) ontving minstens 15.000 euro meer salaris dan waar ze recht op had, omdat de Belastingdienst niet op de hoogte was van haar bijverdiensten, meldt BNR op basis van eigen onderzoek.

Gerbrands maakte tussen 2010 en 2018 een aantal maal deel uit van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. Daarnaast had ze zitting in de Haagse gemeenteraad, waar ze ook fractievoorzitter was. Als Kamerlid was Gerbrands verplicht de inkomsten die ze uit het raadswerk genoot aan te geven bij de Belastingdienst.

Gerbrands ontkende tegenover BNR in eerste instantie fout te zitten. Ze zou "keurig" melding hebben gedaan van het inkomen uit haar raadswerk en daarom zijn gekort op haar Kamersalaris. Na contact met de Belastingdienst zegt Gerbrands echter dat deze melding "niet is aangekomen".

"Ik weet echt zeker dat ik het heb ingevuld en geretourneerd, maar daar heb ik dus niks aan", laat Gerbrands per mail weten. "Heel vervelend allemaal." Gerbrands heeft toegezegd alsnog melding te zullen doen en de financiële consequenties hiervan te zullen aanvaarden.