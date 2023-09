Campagneleider Partij voor de Dieren legt werkzaamheden neer: “Bestuur heeft er een grote puinzooi van gemaakt”

De campagneleider van de Partij voor de Dieren Daan de Neef legt zijn werkzaamheden voor de partij naast zich neer. Hij kan niet leven met de beslissing van het partijbestuur om lijsttrekker Esther Ouwehand opzij te schuiven.

De Neef was 18 jaar lid van de VVD en zat voor deze partij anderhalf jaar in de Tweede Kamer, tot hij in 2022 opstapte en lid werd van de PvdD. Hij zegde het lidmaatschap van de VVD-fractie op omdat hij de dieren en het milieu meer wil beschermen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van komende november was hij campagneleider van de PvdD, maar in een bericht op X maakt hij bekend zijn functie op te geven.

Hoogst onprofessioneel, oncollegiaal en onverkwikkelijk

“Hoi allemaal, Ik leg mijn werkzaamheden als campagneleider naast me neer. Ik kan niet voor een bestuur werken dat Esther zo behandelt. Daarvoor is ze mij te lief en heeft het bestuur er een te grote puinzooi van gemaakt. Ik vind het hoogst onprofessioneel, oncollegiaal en onverkwikkelijk hoe met Esther wordt omgesprongen. Dit moet stoppen. Alle goeds, sterkte, maar vooral wijsheid gewenst. Grote vriendelijke groet, Daan”, schrijft De Neef.