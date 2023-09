Esther Ouwehand en Marianne Thieme hadden in 2010 ook al erge ruzie

De ruzie tussen Esther Ouwehand en de gevestigde machten in de partij, o.l.v. Marianne Thieme, is een voortzetting van een soortgelijk conflict tussen Thieme en Ouwehand in 2010. Ook toen wilde Thieme c.s. Ouwehand uit de Kamer verdrijven.

Ouwehand werd van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gehaald zonder duidelijke reden. Sommigen suggereerden dat Thieme haar als een bedreiging zag of dat er sprake was van een machtsstrijd. Ouwehand werd later weer op de lijst gezet na protesten van leden en sympathisanten.

De overeenkomsten met de huidige poging Ouwehand te lozen zijn frapant. Het was een strijd met het partijbestuur over de koers en de organisatie van de partij. Ouwehand zou zich niet aan de integriteitsregels hebben gehouden en zou te autoritair zijn. Het bestuur zou haar willen vervangen door een andere kandidaat. Ouwehand kreeg echter veel steun van leden.