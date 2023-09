Lokale politici PvdD zeggen vertrouwen op in bestuur

Een grote groep fractievoorzitters uit gemeenteraden, provincies en waterschappen zegt het vertrouwen op in het partijbestuur van de Partij voor de Dieren. In een brandbrief aan het landelijk bestuur schrijven ze dat de partij alleen bij elkaar gehouden kan worden als het bestuur ervoor kiest om terug te treden en er een interim-bestuur wordt aangesteld. Dat meldt de NOS.

De briefschrijvers eisen voor 12.00 uur vandaag een reactie op hun oproep.

Ze scharen zich vierkant achter Esther Ouwehand, de partijleider die geen lijsttrekker mag worden als het aan het bestuur ligt. "Het bestuur heeft gekozen voor escalatie en daarmee onnodig de partij geschaad. Hierdoor hebben wij geen vertrouwen meer in dit bestuur. Wij hebben vertrouwen in Esther Ouwehand als lijsttrekker en partijleider", staat in de brief.