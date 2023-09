Omtzigt nog steeds populair bij zijn oude partij: veel CDA’ers melden zich voor kieslijst

Met zeker 30 zetels in de peilingen is het zaak dat de kieslijst van Nieuw Sociaal Contract (NSC) rap gevuld wordt. Gelukkig kan partijleider Pieter Omtzigt lekker shoppen bij het CDA. De partij die hem keihard liet vallen kent vele Omtzigt-sympathisanten.

Het ging gister nog even mis, toen de nieuwe woordvoerder, nog maar een paar uur in touw, alweer moest vertrekken, wegens een ongepaste tweet waarin hij de BBB 'een gezwel' noemde. Het maakt vooral duidelijk dat het aan de screening momenteel nogal schort, maar Omtzigt stelde dat kandidaten op de NSC-lijst wél grondig worden nagetrokken. "Van kandidaat-Kamerleden checken we de sociale media en vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is nog geen garantie dat er geen fouten worden gemaakt, zeg ik er meteen bij”, aldus de kersverse partijleider.

Op 1 oktober moet de lijst klaar zijn. Wat we tot nu toe weten? Dat er véél CDA'ers op staan. Zo is oud-Kamerlid voor het CDA, Wytske Postma, nu NSC-campagneleider. "Ik ken Pieter al sinds 2002, we delen dezelfde achtergrond”, zegt Postma in De Telegraaf. "Toen hij zei dat hij een partij ging oprichten, heb ik mij bij hem gemeld. Ik wil hem graag helpen.”

Oud-CDA’er Nicolien van Vroonhoven is ook nauw betrokken bij de oprichting van de partij. Zo denkt ze mee over de inhoudelijke koers en de kandidatenlijst. Ze zal waarschijnlijk zelf hoog op de lijst komen, net als voormalige CDA-prominenten Eddy van Hijum en Hein Pieper.

Is dat erg? Zelf vinden ze uiteraard van niet. Van Vroonhoven: "Wij schamen ons niet voor onze CDA-achtergrond. Het is wel ons nest, we komen er vandaan. Ons denken zit daar ook.”