Het bestuur van de Partij voor de Dieren is afgetreden. Een laatste daad was Esther Ouwehand alsnog bovenaan de lijst plaatsen voor de Kamerverkiezingen. Dat staat in een verklaring die bestuurslid Marnix van der Werf heeft geplaatst op X, voorheen Twitter. Daarin staat ook dat alle bestuursleden per donderdag hun ontslag indienen.