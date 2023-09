Brussel maakte een geheime lobby van Kroes voor Uber mogelijk

Oud-Eurocommissaris Neelie Kroes drong in 2015 bij de Europese Commissie aan op openheid over haar verzoek een adviesfunctie voor Uber aan te nemen, meldt Follow the Money. Ruim een ​​jaar geleden meerdere gelekte documenten zien dat Kroes heimelijk heeft gelobbyd voor Uber. Onderbelicht tot nu toe was dat de Commissie de Kroes verstandig vond om de toestemmingsprocedure voortijdig te staken.

Als het aan Neelie Kroes was gelegen, had de wereld eerder geweten dat ze na haar vertrek was bij de Europese Commissie voor het Amerikaanse taxiappbedrijf Uber wilde lobbyen.

Dat blijkt uit een korte die Kroes eind 2015 schreef aan toenmalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De brief is onderdeel van de gecombineerde Uber Files, een verzameling van ruim 124.000 interne stukken van het Amerikaanse technologiebedrijf Uber, gelekt door oud-Uberlobbyist Mark MacGann.