Kamp-Ouwehand wint machtsstrijd binnen PvdD. Opgeschoonde kandidatenlijst bekendgemaakt

De rust binnen de Partij voor de Dieren lijkt wedergekeerd nu het bestuur is opgestapt en partijleider Esther Ouwehand weer bovenaan de nieuwe ontwerpkandidatenlijst prijkt. Verschillende collega-Kamerleden zijn slachtoffer van de machtsstrijd en keren straks niet terug in de Tweede Kamer.

“Tijd voor frisse nieuwe strijdkrachten”

Eva van Esch staat niet op de lijst en moet dus op zoek naar een andere baan. Zij staat naar eigen zeggen achter Ouwehand, maar is tot de conclusie gekomen dat ze 'niet de juiste persoon' is om door te gaan. Op X schrijft zij dat het geruzie van de afgelopen dagen de directe aanleiding voor haar is geweest om niet terug te keren in de Tweede Kamer. “Ik gun de fractie en onze idealen frisse nieuwe strijdkrachten”, twittert zij.

Ook Kamerlid Lammert van Raan keert hoogstwaarschijnlijk niet terug. Hij staat op plek twintig en is daarmee zo goed als onverkiesbaar. De PvdD-fractie bestaat op dit moment uit zes leden, maar stond de afgelopen weken in de peilingen op negen zetels.

Opgeschoonde lijst

De recent als Kamerlid opgestapte Leonie Vestering zou als tweede op de lijst staan, maar komt op de nieuwe kandidatenlijst niet voor. Zij wil 'met deze conceptlijst en samenstelling' niet meedoen aan de verkiezingen. De definitieve kandidatenlijst wordt over twee weken op het partijcongres gepresenteerd.

Na Ouwehand staat Christine Teunissen op plek twee van de opgeschoonde lijst. Zij verving Ouwehand eerder tijdens haar burn-out en was het enige Kamerlid dat zich openlijk uitsprak voor Ouwehand in de ruzie met het bestuur. Frank Wassenberg, Eva Akerboom en nieuwkomer Ines Kostić, de huidige fractievoorzitter van de partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland, maken de top vijf compleet.