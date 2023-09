Schreeuwen, roddelen en intimideren. Gelderse commissaris van de Koning John Berends (CDA) is een pestkop

Schreeuwen, roddelen en intimideren. De Gelderse commissaris van de Koning John Berends en een aantal van zijn naaste medewerkers maken zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. "Mensen zijn bang en zoeken huilend contact met de Ondernemingsraad."

De Gelderlander sprak in de afgelopen weken met tal van ambtenaren en betrokkenen die een onthutsend beeld schetsen van de angstcultuur op het provinciehuis. En dan met de naam van het gedrag van commissaris John Berends en zijn naaste verspreidingen.

Dit beeld wordt bevestigd in een recent medewerkersonderzoek van de provincie Gelderland. De Gelderlander heeft inzicht gehad in de details van het rapport dat niet door de provincie is gepubliceerd.

Negen werknemers van het dertien koppen tellende kabinet van de commissaris - en dat is het team dat John Berends helpt bij zijn genomen - geven aan dat ze te maken hebben gehad met verbaal grensoverschrijdend gedrag. Een deel stelt dat er ook sprake is van lichamelijk grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zeggen verschillende ambtenaren dat er sprake is van pestgedrag.