Geert Wilders wil per se regeren en doet daarom minder extreem

De PVV van Wilders wil dat de Islam uit Nederland verdwijnt en liefst ook alle mensen die niet zo blank zijn als Henk en Ingrid. Maar voor de komende verkiezingen is Wilders bereid een heleboel water in de wijn te doen om in het kabinet terecht te kunnen komen. Zelfs de asielstop die de PVV sinds de oprichting bepleit is nu wisselgeld.

Wilders is bereid om met alle rechtse partijen te praten, inclusief de VVD. Hij hoopt dat Pieter Omtzigt zijn achterban zal overtuigen om de PVV niet bij voorbaat uit te sluiten.

Wilders is ervan overtuigd dat hij als premier het beste voor Nederland kan doen. Hij wil de asiel- en migratiestroom beperken, en hij wil de Nederlandse identiteit beschermen.