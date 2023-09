Joe Biden (80) struikelt en brabbelt steeds vaker

In twee dagen tijd twee openbare blunders. Zelfs voor Joe Biden is dat vaak. De president wordt door zijn staf zo veel mogelijk afgeschermd van de openbaarheid, omdat hij goed voorbereid moet zijn voor hij iets kan zeggen zonder wartaal uit te slaan. Maar toch gaat het vaak mis. Zo richtte hij zich in een toespraak deze week enthousiast tot de 'Spaanstalige politici'. Maar hij sprak een gezelschap toe van zwarte politici.

Een dag eerder botste Biden tijdens een persconferentie bij de VN met president Lula da Silva tegen een Braziliaanse vlag en vergat daarna de hand te schudden van de Braziliaanse leider toen hij het podium verliet. Lula keek zichtbaar geïrriteerd door de stommiteit toen Biden wegliep.

Veel Amerikanen willen dat Biden aan het eind van deze periode - volgend jaar - met pensioen gaat. De nieuwste incidenten zullen verdere vragen op over de leeftijd van Biden terwijl hij zich opmaakt voor een zware herverkiezingscampagne. Critici wijzen erop dat hij volgend jaar op de verkiezingsdag bijna 82 zal zijn en 86 tegen de tijd dat hij een volledige tweede ambtstermijn beëindigt.

Uit recente peilingen blijkt dat driekwart van de Amerikanen vindt dat hij te oud is om een ​​tweede termijn na te streven, waaronder een meerderheid van de Democraten.