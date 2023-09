Trump in paniek over het soort gevangenis waar hij heen moet

"Zal ik in een soort 'club med'-gevangenis terecht komen? Of in een echt erge gevangenis?" Volgens het blad Rolling Stone praat Donald Trump regelmatig met zijn omgeving over zij angsten voor de toekomst. Zou hij een straf mogen uitzitten in een luxe huis? Zouden overheidsfunctionarissen hem proberen de bescherming van de geheime dienst te ontnemen? Wat zouden ze hem laten dragen in de cel ? The Don vraagt het zich allemaal af.

Volgens voormalig federaal aanklager Glenn Kirschner zegt het veel over zijn gemoedtoestand. "Het zegt me dat hij doodsbang is", antwoordde Kirschner. "Het vertelt me ​​dat hij een overweldigend schuldgevoel heeft, omdat hij weet wat hij verkeerd heeft gedaan en hij weet dat hij op het punt staat verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn misdaden. Het is dus niet verrassend dat hij geobsedeerd is."