SGP in Zeeland gaat dna-databank opzetten in strijd tegen hondenpoep

De coalitie in het Zeeuwse Reimerswaal wil een dna-database aanleggen van alle honden in de gemeente. Een motie om de baasjes naderhand te kunnen koppelen aan rondslingerende hondendrollen is deze week aangenomen in de gemeenteraad.

Volgens de SGP is achtergelaten hondenpoep een van de grootste ergernissen van de 23.000 inwoners van Reimerswaal, dat deel uitmaakt van Zuid-Beveland. "Ik heb geen hekel aan honden. Ik wil alleen de overlast van hondenpoep aanpakken", zegt raadslid Rien Sinke tegen Omroep Zeeland.

Eerst komt er een onderzoek naar de haalbaarheid van het plan, wat circa 15.000 euro gaat kosten. De SGP wil dat alle hondeneigenaren eenmalig 75 tot 100 euro betalen om hun hond te registreren in de dna-databank. Dit moet volgens Sinke geen probleem zijn, want de hondenbelasting is in 2018 afgeschaft in de gemeente. De boete voor niet-geregistreerde honden zou zo'n 150 euro moeten bedragen.

'De gemeente wordt te kakken gezet'

De oppositiepartijen vinden de plannen maar niks. "We vinden het zonde dat we hier vanavond tijd en energie aan moeten besteden", zegt Huib Bouwman (ChristenUnie) tijdens de raadsvergadering. Een van de oppositieleden noemde het plan een 'slechte, achterhaalde 1-aprilgrap waarmee de hele gemeente te kakken wordt gezet'.

De bedoeling is dat boa's monsters van achtergebleven drollen gaan nemen, die vervolgens in het lab getest worden. De betreffende hondeneigenaar krijgt daarna een boete op de mat, waarvan de baten in de staatskas zullen vloeien.