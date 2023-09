Hitler wilde geen joden doden, zegt de premier van Israel

Volgens de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, wilde Hitler wel van de Joden af, maar wilde hij hen niet ombrengen. Hij wilde ze uitwijzen. Dat viel, zo zegt de premier, slecht bij de moslims in het Midden-Oosten. 'Als u ze uitzet komen ze allemaal hier heen'. Wat moet ik dan doen, vroeg Hitler? 'U moet hen verbranden', zeiden de Moslims.

En zijn zijn volgens de leider van Israël de moslims de oorzaak van de dood van 6 miljoen joden.

