Caroline van der Plas ziet een wolf

Ze was er behoorlijk van geschrokken: Caroline van der Plas plaatste donderdagmiddag een tweetbericht op X, waarop (volgens haar) te zien was dat een wolf door de politie werd begeleid. "De 'schuwe' wolf loopt gewoon onder politie-escorte door een tunnelbak in Harderwijk.

Ze werd al snel gecorrigeerd door de politie. “Er gaan beelden rond van een loslopende hond in het centrum van Harderwijk”, liet de Politie Gelderland op X weten. “We zien ook dat mensen melden dat het een wolf is. Het gaat dus om een hond die inmiddels is herenigd met de eigenaar.”

Van der Plas klaagt dat ze - ook door de media - onvoldoende serieus wordt genomen.