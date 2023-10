Medeoprichter van NSC moet het veld ruimen

Hein Pieper is met onmiddellijke ingang opgestapt als voorzitter van Nieuw Sociaal Contract (NSC) vanwege machtsmisbruik in een vorige functie. Na een onderzoek van hoogleraar ethiek Rob van Eijbergen was zijn positie onhoudbaar geworden, meldt De Telegraaf.

Pieper is medeoprichter van NSC en sinds augustus voorzitter. Voorheen was hij CDA-bestuurder en zat hij voor die partij in de Tweede Kamer. Hij is na woordvoerder Onno Aerden al de tweede medewerker die moet vertrekken bij Nieuw Sociaal Contract. Aerden hield het nog geen drie uur uit, vanwege negatieve tweets over de BBB en Caroline van der Plas.

Porno kijken op werkcomputer

Een ex-medewerker van Pieper had zich bij Omtzigt beklaagd over Piepers gedrag in een vroegere werkkring. De man had Pieper, toen directeur bij het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO), erop aangesproken dat hij porno had gekeken op een werkcomputer. Er was door Piepers toedoen een computer vastgelopen.

Pieper reageerde gepikeerd en beet de man toe dat hij in overtreding was vanwege computervredebreuk. Uiteindelijk gaf Pieper toch toe dat hij porno had gekeken, blijkt uit een transcript van het gesprek dat Van Eijbergen, expert op het gebied van grensoverschrijdende kwesties, in bezit heeft.

Computerexpert ontslagen na reorganisatie

Na de volgende reorganisatie stond de computerexpert op straat. De hele affaire komt nu als een boemerang terug in het gezicht van de bestuurder. Van Eijbergen heeft met alle betrokkenen gesproken en zijn bevindingen afgelopen weekend overgebracht aan het bestuur van NSC. Hierop heeft Pieper aangegeven om 'persoonlijke redenen' terug te willen treden als voorzitter. Hij zegt 'persoonlijk zeer geraakt' te zijn door de melding, en zeg dat deze discussie 'de partij belast'.