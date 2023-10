Tweede affaire: voorzitter partij Omtzigt stapt op na klacht over machtsmisbruik

Hein Pieper, voorzitter van de partij van Pieter Omtzigt, is opgestapt na een klacht over machtsmisbruik in een eerdere functie. Na onderzoek van hoogleraar ethiek Rob van Eijbergen besloot hij de eer aan zichzelf te houden, meldt De Telegraaf.

Pieper is medeoprichter van Nieuw Sociaal Contract (NSC) en sinds augustus partijvoorzitter. Voorheen was hij CDA-Kamerlid en bestuurder van die partij. Het is in korte tijd de tweede persoon die opstapt bij NSC. Eerder vertrok woordvoerder Onno Aerden nadat hij negatieve tweets verstuurde over Caroline van der Plas van BBB.