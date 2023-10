Omtzigt-partij: Pieper moest niet weg omdat hij porno, maar omdat hij loog

Hein Pieper, zijn leven lang CDA'er, kwam twintig jaar geleden voor het eerst in de problemen door naar porno te kijken. Nu sneuvelde hij als voorzitter van NSC (de partij van Pieter Omtzigt) door over die porno te (blijven) liegen, blijkt uit een reconstructie van De Telegraaf.

Op het secretariaat van het Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) in Den Bosch loopt 19 jaar geleden de computer steeds vast. De IT'er weet het euvel snel te achterhalen: op de computer is veel naar pornografisch materiaal gesurft. En directeur Hein Pieper blijkt de pornokijker.

Pieper zorgt er vervolgens voor dat de medewerker die hem betrapte, wordt ontslagen. Destijds beweerde hij dat hij ’pop-ups’ van pornoadvertenties wilde wegdrukken en daarom op sekssites terechtkwam. ’Ik ben ook een man. Ik laat me daardoor raken, maar ben geen bezoeker van dit soort sites. Ik ben een sukkel geweest die dat open heeft gemaakt’, zegt hij destijds.

Als de medewerker die door Pieper werd geloosd negentien jaar later vervolgens constateert dat Hein Pieper voorzitter wordt van NSC, seint hij de partij in over het gedrag van zijn voormalige baas. Eerst via gezamenlijke vrienden rondom de vrouw van partijleider Omtzigt, daarna Omtzigt direct, per app, schrijft De Telegraaf. De man wil voorkomen dat Pieper een vooraanstaande positie krijgt, omdat de voorzitter in zijn eigen ogen ’niet te vertrouwen’ is.

De gealarmeerde Omtzigt schakelt daarna Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties, in. Van Eijbergen j benadert de IT'er, die de vondst van porno bevestigt, en spreekt met de klager en met Hein Pieper. Die houdt tegenover Eijbergen vol dat hij ’slechts’ pop-ups heeft geopend en dat het vertrek van de medewerker losstaat van de confrontatie. Dat kost hem de kop. Dat hij negentien jaar later nog steeds liegt en deze keer tegen zijn eigen partij.

Het bestuur van NSC constateert dat Piepers verweer afwijkt van Van Eijbergens bevindingen, bevestigen ingewijden aan De Telegraaf. Vooral de lezing over de pop-ups wordt als ongeloofwaardig beschouwd. „In mijn rapport in 2004 heb ik aangegeven dat het bezoek niet door pop-ups kwam, maar door menselijk surfgedrag”, bevestigt de it’er van destijds desgevraagd.

Daarmee beschaamt Pieper het vertrouwen van een deel van het bestuur en is zijn lot bezegeld.