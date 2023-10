Bewezen: Prins Bernhard was nazi

Er was nog weinig twijfel over, maar nu is er het definitieve bewijs dat prins Bernhard lid was van de NSDAP - de partij van Adolf Hitler. De originele NSDAP-lidmaatschapskaart is in het archief van de prins gevonden.

In zijn boek De Achterblijvers, dat deze woensdag verschijnt, onthult Flip Maarschalkerweerd dat hij de originele NSDAP-lidmaatschapskaart van de prins heeft gevonden, schrijft NRC. Maarschalkerweerd is oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief. Hij vond de kaart op paleis Soestdijk in het privéarchief van de prins dat hij na diens overlijden in 2004 moest inventariseren.

Bernhard heeft zijn hele leven gelogen over zijn lidmaatschap van Hitlers partij.