Als er 9 nieuwe landen bij de EU komen, kost dat lidstaten 250 miljard euro

Er zijn negen landen aan de randen van Europa die graag lid willen worden van de Europese Unie, waaronder Oekraïne. Zou dat echt gebeuren dan kost dat de huidige lidstaten meer dan 256 miljard euro. Dat blijkt uit interne documenten in handen van The Financial Times.

Het gevolg is dat veel landen die nu financieel voordeel hebben bij de EU veranderen in nettobetalers. "Alle lidstaten moeten meer betalen en ontvangen minder van het EU-budget. Veel lidstaten die nu netto-ontvangers zijn, worden nettobetalers", zo valt te lezen in de paper van het secretariaat van de EU-raad. Dit bedrag is berekend naar aanleiding van een bijeenkomst van 51 Europese leiders in het Spaanse Granada waar onder meer de toetreding van negen buurstaten wordt besproken.

Oekraïne, verreweg de grootste van de negen landen die geaccepteerd zijn als potentiële kandidaten, zou 186 miljard euro in zeven jaar ontvangen. Dat komt nog bovenop de geraamde kosten voor de wederopbouw van Oekraïne, die eerder dit jaar op 400 miljard euro zijn geschat door de Wereldbank. Andere kandidaat-lidstaten zijn onder meer Albanië, Turkije, Moldavië, Servië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina.

In het gelekte document wordt geschat dat de EU-begroting met 21 procent toeneemt tot 1,47 biljoen euro als alle negen landen daadwerkelijk lid worden. Vooral van Duitsland, Frankrijk en Nederland zal fors meer geld gevraagd worden.

Verdeling subsidies

De verdeling van de landbouwsubsidies zal ook flink verschuiven, want Oekraïne heeft recht op 95 miljard euro in zeven jaar. Het land dat wereldleider is op het gebied van graan, zonnebloemolie en gevogelte, stelt dat lidmaatschap de voedselzekerheid in de EU zal verbeteren.

Een ander belangrijk fonds, voor infrastructuur in minder ontwikkelde landen, zou er ook flink anders uitzien na de uitbreiding. Volgens de huidige financiële formule zouden Tsjechië, Estland, Letland, Slovenië, Cyprus, Malta en Litouwen geen recht meer hebben op geld uit het fonds.