Esther Ouwehand blijkt minder onschuldig dan ze zegt

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft de afgelopen tijd de partijmedewerker onder druk gezet die de integriteitsmeldingen tegen haar behandelt. Dat bevestigen verschillende bronnen aan NRC.

Zo heeft de advocaat van Ouwehand in een brief aan het partijbestuur geëist dat deze onafhankelijke 'integriteitssecretaris' de meldingen zou behandelen vóór het ledencongres van zondag 24 september. Partijleider Ouwehand stuurde zelf een e-mail met stevige verwijten aan de integriteitssecretaris, wat Ouwehand bevestigt tegen NRC. Dat ligt gevoelig, omdat Ouwehand zelf ook het onderwerp is van integriteitsmeldingen.

Nieuwe meldingen over Ouwehand, waarvan er drie in bezit zijn van NRC, komen van medewerkers en oud-medewerkers. In een ervan heeft een melder het over „drammen, manipuleren, negeren, onveilige situaties creëren” door Ouwehand.

De integriteitssecretaris reageert niet op vragen van NRC. In de afgelopen tijd heeft zij zich genoodzaakt gezien zelf ook een advocaat in te schakelen, bevestigen verschillende bronnen. Ook heeft de integriteitssecretaris overwogen zelf een melding te doen tegen Ouwehand wegens intimidatie. De vraag hierbij was bij welke instantie een integriteitssecretaris zélf een integriteitsmelding kan doen.