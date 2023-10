Trump zou met Australische miljardair over geheime nucleaire duikboten hebben gesproken

Volgens berichten van ABC News en The New York Times zou voormalig president Donald Trump geheime informatie over nucleaire duikboten hebben gedeeld met een Australische zakenman na het einde van zijn ambtstermijn. De miljardair verspreidde vervolgens deze informatie verder. De Australische zakenman, wiens naam niet is vrijgegeven, wordt momenteel ondervraagd als onderdeel van het lopende onderzoek tegen Trump.

Het incident vond plaats tijdens een diner in Trump's privélandgoed in Mar-a-Lago in april 2021. Hoewel Trump de man geen geheime informatie toonde, sprak hij wel over het aantal kernkoppen aan boord van de onderzeeërs en hoe dicht deze duikboten bij Russische boten konden komen zonder te worden opgemerkt.

Volgens rapporten van ABC News verspreidde de Australische zakenman de informatie aan minstens 45 personen, waaronder werknemers van zijn bedrijf, journalisten en politici. Hij beweerde dat hij niet wist of Trump serieus was of niet, maar onderzoekers hebben hem verzocht de informatie niet verder te verspreiden.

Daarnaast wordt Trump beschuldigd van het meenemen van gevoelige documenten uit het Witte Huis en deze thuis te bewaren, waaronder geheime documenten over de nucleaire capaciteiten van de VS en militaire noodplannen. In augustus 2022 voerde de FBI een huiszoeking uit in Mar-a-Lago en nam verschillende documenten in beslag. Trump heeft onschuldig gepleit, en de rechtszaak, die de eerste federale zaak tegen een president is, zal naar verwachting op 20 mei 2024 beginnen. Dit incident komt nadat Trump eerder deze maand al voor de rechter in New York verscheen voor beschuldigingen van misleiding van banken.